Barty ten koste van Swiatek naar laatste acht in Madrid

Tennisster Ashleigh Barty heeft zich ten koste van Iga Swiatek verzekerd van een plek in de kwartfinales van het grote WTA-toernooi van Madrid. Het werd 7-5 6-4 voor de nummer 1 van de wereld.

De 19-jarige Swiatek, de mondiale nummer 17, begon goed aan het duel en nam direct een 3-0-voorsprong. Barty kwam echter langszij, plaatste op 5-5 een break en haalde een game later op eigen opslag de eerste set binnen. In de tweede set had de Australische aan één break voldoende voor de zege op de regerend Roland Garros-kampioene uit Polen.

Barty neemt het bij de laatste acht op tegen de Tsjechische Petra Kvitova, drievoudig winnares (2011, 2015 en 2018) van het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad. Kvitova was eerder op de dag Veronika Koedermetova uit Rusland met 6-3 4-6 6-4 de baas.

De 25 jaar oude Barty, eind vorige maand nog de sterkste in Stuttgart, won het toernooi in Madrid nog nooit. De laatste editie van het toernooi, in 2019, werd gewonnen door Kiki Bertens. Dit jaar verloor zij in de tweede ronde.