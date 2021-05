Schoonspringster Jansen niet naar halve finales op 3 meterplank

Schoonspringster Inge Jansen heeft zich bij wedstrijden in Tokio niet geplaatst voor de halve finales op de 3 meterplank. Ze eindigde in de kwalificatie slechts als 24e. De nummers 1 tot en met 18 mogen aan de halve eindstrijd deelnemen.

Jansen slaagde er zaterdag niet in om zich met Celine van Duijn als synchroonduo voor de Olympische Spelen in Tokio te plaatsen. Ze eindigden als tiende en alleen voor de vier beste duo’s lag een ticket voor de Spelen klaar.

Jansen kwalificeerde zich eerder al individueel op de 3 meterplank voor de Spelen. Van Duijn is over een kleine drie maanden in Tokio actief op de 10 metertoren.