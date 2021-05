Van der Hoorn en Kreder met wielerploeg Intermarché in Giro

De Belgische wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux debuteert zaterdag in de Ronde van Italië met Taco van der Hoorn en Wesley Kreder. Voor beide Nederlandse wielrenners is het de eerste keer dat ze starten in de Giro.

Behalve Van der Hoorn en Kreder bestaat de ploeg van Wanty uit de Italianen Simone Petilli, Riccardo Minali en Andrea Pasqualon, de Belg Quinten Hermans, de Est Rein Taaramäe en de Tsjech Jan Hirt.

“Hirt is onze man voor het algemeen klassement. Hij heeft in het verleden al bewezen dat hij drie weken lang kan meestrijden met de beste klimmers ter wereld”, kijkt sportdirecteur Valerio Piva vooruit. “We rekenen op de tandem Kreder-Minali in de vlakke sprintetappes.”

Taco van der Hoorn krijgt volgens de sportdirecteur net als Petilli en Taaramäe een vrije rol. “Hij is een aanvaller pur sang dus laat hem maar lekker koersen. Al zal hij ook af en toe ook een handje toesteken in de sprints, daar is hij gezien zijn grote motor zeker toe in staat.”