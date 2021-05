Wielrenner Nibali op tijd fit voor Giro

Wielrenner Vincenzo Nibali verschijnt zaterdag aan de start van de Ronde van Italië. Dat heeft zijn ploeg Trek-Segafredo laten weten.

De 36-jarige Nibali is op tijd hersteld van een polsbreuk die hij drie weken geleden bij een valpartij op een trainingsrit opliep. Hij won de Giro en 2013 en 2016. Bauke Mollema is een van de ploeggenoten van de Italiaan tijdens de Giro.

De 104e Giro gaat op 8 mei van start met een tijdrit over 8,6 km in Turijn. De rittenkoers eindigt op 30 mei met een tweede individuele tijdrit, over ruim 29 km naar Milaan.