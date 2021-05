Grote Prijs van Monaco in Formule 1 staat 7500 toeschouwers toe

Bij de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 op 23 mei zijn 7500 toeschouwers welkom. Dat heeft de regering van het prinsdom bepaald. De bezoekers dienen vooraf een negatieve coronatest te overleggen. “Het is belangrijk dat we de race houden met een beperkt aantal bezoekers alsook strenge hygiënevoorschriften”, zei minister Pierre Dartout.

De race op het stratencircuit ging vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie. Het jaar daarvoor was Lewis Hamilton (Mercedes) de snelste. Max Verstappen (Red Bull) eindigde als vierde.

De Formule 1-race in Monaco is de vijfde race van het seizoen.