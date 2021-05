Schaatser Kramer enkele weken aan de kant na operatie aan rug

Sven Kramer staat de komende weken aan de kant. De 35-jarige schaatser heeft zich laten opereren aan zijn rug en moet daar even van herstellen. Het is de bedoeling dat Kramer over een kleine drie weken met zijn ploeg Jumbo-Visma meegaat op trainingskamp naar Collalbo in Italië en daar het begin van zijn hersteltraject inzet.

Kramer heeft een groot deel van zijn schaatsloopbaan last van zijn rug. Uit onderzoek bleek dat de klachten sterk kunnen verminderen als hij een kleine ingreep zou laten doen. Kramer liet de operatie nu uitvoeren zodat hij op tijd fit is voor het nieuwe seizoen, met als hoogtepunt de Olympische Spelen in februari in Peking.