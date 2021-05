Teambaas Red Bull: Verstappen benadeeld door de ‘track limits’

Zou Max Verstappen niet zo hard zijn aangepakt voor het overschrijden van de zogeheten ‘track limits’, dan zou hij er nog beter voorstaan in het kampioenschap van de Formule 1. Dat is de stellige overtuiging van zijn teambaas bij Red Bull, Christian Horner. “Die overtredingen hebben ons meer pijn gedaan dan de mensen zich misschien realiseren.”

Drie keer is Verstappen al benadeeld dit seizoen, meent Horner. In de openingsrace in Bahrein haalde hij Lewis Hamilton (Mercedes) in en nam hij de leiding, maar moest direct de koppositie teruggeven omdat de Nederlander bij zijn actie met de vier wielen van zijn bolide buiten de baan was gekomen.

In de afgelopen grand prix op het circuit van Portimão in Portugal raakte hij een zekere poleposition kwijt omdat hij in bocht 4 buiten de baan raakte, waarna de wedstrijdjury de tijd in zijn snelste ronde ongeldig verklaarde. In de race overkwam hem dat nogmaals. De Limburger deed in de laatste ronde een ultieme poging de snelste raceronde te rijden om het extra WK-punt te verdienen. Dat lukte, maar ook nu werd zijn tijd geschrapt omdat hij iets te wijd een bocht had genomen.

“Het is onvermijdelijk dat als je tot het uiterste gaat, het allemaal om hele kleine marges gaat. Het hele debat over die baanlimieten is gewoon frustrerend en voor ons behoorlijk duur geweest”, aldus Horner.

Verstappen staat na zijn overwinning in Emilia Romagna en tweede plaatsen in Bahrein en Portugal tweede in het WK op 8 punten van leider Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes.