Zeges op Polen en Turkije helpen handballers niet bij loting EK

De Nederlandse handballers hebben niet geprofiteerd van hun sterke eindschot in de kwalificatiereeks voor het EK van 2022. Ondanks de zeges op Turkije (32-24) en Polen (32-30) en daarmee de tweede plaats in de eindstand van hun poule, zijn ze voor de loting voor de eindronde ingedeeld in pot 4. Daarin zitten de zwakste landen. Het betekent drie sterke tegenstanders op het EK in de groepsfase.

De loting voor de groepsfase is donderdag in Boedapest. Het EK wordt gehouden in januari 2022 in Hongarije en Slowakije. De 24 geplaatste landen worden verdeeld over zes poules met vier landen. In pot 1 zitten de toplanden: Europees kampioen Spanje, Kroatiƫ, Noorwegen, Sloveniƫ, Duitsland en Portugal. Nederland zit in pot 4 bij landen, die vrijwel allemaal als derde eindigden in hun kwalificatiepoule. De klassering op het vorige EK telde echter ook mee voor de potindeling. Het Nederlands team, dat in 2020 voor het eerst meedeed aan het EK, eindigde toen als zeventiende.