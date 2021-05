Atletiekbaas Coe onder de indruk van test olympische marathon

Sebastian Coe heeft zich lovend uitgelaten over de testmarathon die de organisatoren van de Olympische Spelen woensdag hielden in Sapporo. De baas van wereldatletiekbond World Athletics was niet alleen onder de indruk van de wedstrijd zelf, maar zeker ook van de toegepaste coronaprotocollen. Tussen 5 en 8 augustus is de Noord-Japanse stad decor voor een aantal olympische looponderdelen, waaronder de marathons voor mannen en vrouwen.

De Sapporo Challenge Half Marathon 2021 gold als test voor de olympische races. Aan de wedstrijd namen ook zes atleten van buiten Japan deel. Zij moesten voor en na binnenkomst van het land strikte coronaprotocollen naleven. “De organisatie heeft niet alleen laten zien een wedstrijd te kunnen organiseren, maar vooral dat te kunnen doen in moeilijke omstandigheden met natuurlijk de Covid-19-protocollen”, zei Coe.

Alle betrokkenen, inclusief begeleiders en mediavertegenwoordigers, moesten de week voorafgaand dagelijks hun temperatuur opnemen en vragen over hun gezondheid beantwoorden via een app. De organisatoren riepen ge├»nteresseerden op weg te blijven langs het parcours. Medewerkers op straat hielden borden omhoog met dat verzoek “om besmettingen te voorkomen”. Desalniettemin slaagde een handvol toeschouwers erin een glimp van de race op te vangen.

“Iedereen hoopt dat er straks toeschouwers aanwezig zijn, maar ik denk dat ook de atleten begrip hebben, mocht dat niet kunnen. Ook dan zullen de Spelen mooie sport opleveren”, zei Coe. “De sporters zijn inmiddels ook gewend aan stadions zonder publiek. Elke internationale sportbond zal zich volledig achter de maatregelen scharen. Niet alleen met het oog op de veiligheid van eigen atleten, maar ook omdat we de verantwoordelijkheid hebben de lokale bevolking te beschermen.”