Bucks winnen NBA-topper tegen Brooklyn

De basketballers van Milwaukee Bucks verzekerden zich als derde team in de Eastern Conference van een ticket voor de play-offs van de NBA. Dat was geen verrassing, maar de manier waarop maakte indruk. Tegen Brooklyn Nets, dat eerder al zeker was van een vervolg na het reguliere seizoen, won de ploeg van uitblinker Giannis Antetokounmpo met 124-118. De sterspeler zelf was goed voor 36 punten.

De topper stelde niet teleur en ging lang gelijk op, tot de thuisploeg in het laatste kwart afstand nam. Met Antetokounmpo in een hoofdrol met ook nog 12 rebounds en 4 assists. Milwaukee kwam op 41 zeges tegenover 24 nederlagen. Brooklyn staat na de derde nederlaag op rij op 43 tegen 23. Voor de ploeg uit New York, die de geblesseerde James Harden miste, waren Kyrie Irving (38) en Kevin Durant (32) samen goed voor 70 punten.