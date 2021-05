Chelsea-speler Mount: we hadden er wel vijf moeten maken

Mason Mount was blij dat de vele gemiste kansen Chelsea woensdag niet opbraken in de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid (2-0). De Engelsman nam kort voor tijd de tweede treffer voor zijn rekening.

“We hadden er wel vijf moeten maken”, zei Mount, oud-speler van Vitesse. “Twintig minuten voordat ik scoorde had ik ook al moeten scoren. Je zag aan de blijdschap bij de tweede treffer wat het ons deed. De opluchting was enorm. We hebben verdiend gewonnen.”

Chelsea speelt zaterdag 29 mei in de finale tegen Manchester City. “Dat wordt een geweldige wedstrijd”, voorziet Mount.