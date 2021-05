Coach Solskjaer: begrip voor fans ManUnited bij beschaafd gedrag

Coach Ole Gunnar Solskjaer van Manchester United heeft begrip voor de actievoerende supporters van zijn club, maar verbindt daar wel een voorwaarde aan. “Ze moeten zich wel beschaafd blijven gedragen”, zei de Noor in de aanloop naar de return in de halve finales van de Europa League tegen AS Roma.

Honderden fans van ManUnited drongen zondag voor het begin van de besloten thuiswedstrijd tegen Liverpool het eigen stadion naar binnen. Ze namen het veld in beslag uit protest tegen de familie Glazer, de Amerikaanse eigenaren van de club. Ook buiten Old Trafford en bij het spelershotel van de selectie werd actie gevoerd. Daarbij werd vuurwerk afgestoken en met stenen en andere voorwerpen gegooid.

Bij het stadion raakte de politie slaags met tientallen boze fans. Uit veiligheidsoogpunt besloten de autoriteiten het duel af te gelasten. Zes agenten raakten gewond tijdens de onlusten. De topper zal op een later moment worden ingehaald.

“We zullen moeten luisteren naar de supporters”, erkende Solskjaer. “Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar dat moet dan wel op een fatsoenlijke manier gebeuren. Je gaat echter te ver als je ergens binnendringt en agenten voor hun leven moeten vrezen. Dan is het een zaak van de politie geworden en gaat het niet meer om het uiten van je mening.”

Solskjaer liet weten dat hij van de eigenaren persoonlijk een excuus had ontvangen voor de gebeurtenissen op Old Trafford. De familie Glazer is in Manchester nooit populair geweest, maar na de mislukte lancering van de Super League hebben de eigenaren nog maar heel weinig krediet bij de fanatieke aanhang.

Solskjaer is met een selectie van 24 spelers, onder wie Donny van de Beek, naar Rome afgereisd. De Engelse club verdedigt in Italiƫ een comfortabele voorsprong van 6-2.