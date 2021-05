Grosjean in Mercedes-bolide even terug in Formule 1 na crash

Romain Grosjean stapt eind juni voor het eerst na zijn zware ongeval in de Grote Prijs van Bahrein in november weer in een Formule 1-bolide. Dat doet de Fransman op het circuit van Le Castellet in de wagen van Mercedes waarin Lewis Hamilton in 2019 de wereldtitel behaalde.

Grosjean (35) maakt zijn demonstratierondjes voorafgaand aan de Grote Prijs van Frankrijk op 27 juni en zal twee dagen later testen op hetzelfde circuit, precies zeven maanden na zijn crash. Daarmee komt Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn belofte na. Die zei na het ongeval dat Grosjean, die bezig was aan zijn laatste races voor raceteam Haas, zo zijn loopbaan in de Formule 1 niet mocht eindigen. “Ik kijk er enorm naar uit om weer in een Formule 1-bolide te stappen”, liet Grosjean weten. “Zeker omdat het in een Mercedes is waarmee de wereldtitel is behaald. Ik hoorde hier voor het eerst van toen ik nog in het ziekenhuis lag in Bahrein. Dat nieuws fleurde me op.”

Grosjean crashte in de eerste ronde van de Grote Prijs van Bahrein. Hij schoot met zijn bolide door de vangrails heen. De auto brak daarbij in twee stukken, wat leidde tot een vlammenzee. De Fransman kwam er met wat brandwonden op zijn handen goed van af. Grosjean komt nu uit in de IndyCar-races.