Nadal gunt jonge landgenoot Alcaraz in Madrid slechts drie games

Rafael Nadal is overtuigend begonnen aan het ATP-tennistoernooi van Madrid. De als eerste geplaatste Spanjaard gunde zijn landgenoot Carlos Alcaraz, die woensdag zijn 18e verjaardag vierde, in de tweede ronde slechts drie games: 6-1 6-2. Nadal hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen. De partij duurde slechts vijf kwartier.

In de derde ronde neemt Nadal het op tegen de jonge Italiaan Jannick Sinner of de Australiƫr Alexei Popyrin.

Nadal won anderhalve week geleden het toernooi van Barcelona en keerde terug op de tweede plaats van de wereldranglijst. In juni hoopt hij voor de veertiende keer het grandslamtoernooi van Roland Garros op zijn naam te schrijven.