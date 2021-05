Trainer Tuchel wil na bereiken finale niet natrappen naar PSG

Thomas Tuchel staat voor het tweede jaar op rij in de finale van de Champions League. Vorig seizoen verloor de Duitse trainer met Paris Saint-Germain de eindstrijd van Bayern München (0-1) en dit keer mag hij het eind mei met zijn nieuwe werkgever Chelsea opnemen tegen Manchester City.

“Ik zie dit niet als revanche op Paris Saint-Germain. Ik wil alleen maar praten over Chelsea”, aldus Tuchel, die in december bij de Frans topclub werd ontslagen en een maand later bij Chelsea als vervanger van de eveneens weggestuurde Frank Lampard aan de slag ging.

Chelsea bereikte de finale door Real met 2-0 te verslaan. Dat was ruim genoeg na de 1-1 van vorige week. Tuchel: “In de tweede helft waren we erg sterk, we creëerden veel grote kansen. Al hadden we moeite met scoren.”

Mason Mount zorgde kort voor tijd voor de bevrijdende tweede treffer. “De mentaliteit van mijn spelers was uitzonderlijk”, vond Tuchel.