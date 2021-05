Zidane realistisch na uitschakeling: Chelsea verdiende winnaar

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane draaide er woensdag na de uitschakeling in de Champions League niet omheen. “We kunnen wel zeggen dat Chelsea de overwinning verdiende”, zei de Franse trainer na de nederlaag van 2-0. Het eerste duel in Spanje was vorige week in 1-1 geëindigd.

Zidane maakte zijn spelers, die in aanvallend opzicht machteloos oogden, geen verwijten. “We vochten en probeerden het, maar het zat er niet. Chelsea gaat terecht naar de finale.”

De coach, die met Real in 2016, 2017 en 2018 de finale haalde, zag dat zijn ploeg het voorin moeilijk had. “We hebben niet veel goede kansen gehad. Daar moeten we naar kijken. Maar zoals ik al zei, ik ben erg trots op mijn jongens. Nu moeten we uitrusten en ons concentreren op de ontknoping in La Liga.”