Barty en Sabalenka in finale tennistoernooi in Madrid

Tennissters Ashleigh Barty en Arina Sabalenka staan tegenover elkaar in de finale van het tennistoernooi in Madrid. De als eerste geplaatste Barty nam in de halve eindstrijd revanche op de Spaanse Paula Badosa, die haar vorige maand in het Amerikaanse Charleston versloeg.

In de Spaanse hoofdstad won de Australische de partij met 6-4 6-3. Ze kan in Madrid haar vierde titel van dit jaar pakken. Ze zegevierde eerder bij de Yarra Valley Classic in Melbourne, in Miami en vorige maand op het gravel in Stuttgart.

Badosa bereikte als eerste Spaanse speelster in twaalf jaar de halve finales in Madrid. Na het verlies in de eerste set brak ze wel meteen de opslag van Barty in de tweede set, maar de Australische herstelde alles door twee keer de service van Badosa te breken. Barty’s zestiende zege op rij op rood gravel kwam daarna niet meer in gevaar.

De als vijfde geplaatste Sabalenka was duidelijk te sterk voor de Russische Anastasija Pavljoetsjenkova. In 63 minuten zegevierde de speelster uit Wit-Rusland met 6-2 6-3. Barty en Sabalenka stonden al zeven keer tegenover elkaar. Vier keer ging de winst naar Barty.

Het toernooi in Madrid ging vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis. Kiki Bertens won de titel in 2019. Ze verloor dit jaar in de tweede ronde.