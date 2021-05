Bernal begint voorzichtig aan Giro na rugproblemen

Wielrenner Egan Bernal begint komend weekend namens Ineos Grenadiers met de nodige voorzichtigheid aan de Giro d’Italia. De met rugproblemen kampende debutant gaat in Italië op zoek naar zijn vorm van tijdens de Tour de France van 2019, die hij won.

“Het gaat wel beter, maar er zijn nog altijd dagen dat ik soms pijn voel. Voor de Giro heb ik wel de trainingen kunnen afwerken die ik wilde doen. Eerst in Colombia op hoogte, daarna in Europa om me klaar te stomen”, aldus de 24-jarige Bernal.

De Colombiaan wacht dit seizoen nog op zijn eerste zege. Hij werd wel derde in Strade Bianche en vierde in het eindklassement van de Tirreno-Adriatico. “Ik startte daar ook niet met de ambitie om te winnen, maar om kopman Geraint Thomas bij te staan”, zei de Colombiaan over de Tirreno.

“Maar goed, ik geef toe dat het daar niet zo goed draaide. Ik had ook niet die trainingen in de benen om te mikken op het klassement en in de koers zelf kampte ik met rugproblemen. Ik heb nog niet de benen of conditie van toen ik de Tour won. Maar die wil ik wel terugvinden. Dat vertrouwen is er nog niet, maar ik heb wel heel hard gewerkt sinds vorig jaar. Ik doe er alles aan om terug te keren. Vorig jaar was zeker niet gemakkelijk voor mij. Dat vertrouwen wil ik terugwinnen in de Giro. Ik ben heel gemotiveerd om het hier goed te doen.”