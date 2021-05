Judoka Vermeer wint brons in Kazan

Judoka Sanne Vermeer heeft bij de Grand Slam in het Russische Kazan brons behaald in de klasse tot 63 kilogram. Ze won in de strijd om de derde plaats met waza-ari van Andreja Leski uit Slovenië.

Vermeer begon haar wedstrijddag met een zege op ippon op Maria Centracchio uit Italië. Daarna was de Poolse Agata Ozdoba-Blach, uiteindelijk winnares van het goud, te sterk. In de herkansingen won Vermeer op ippon van de Duitse Martyna Trajdos en mocht daarna met succes aantreden voor de partij om het brons.

Hilde Jager (-70 kg) eindigde op de vijfde plaats. In de partij om een bronzen plak was Chizuru Arai uit Japan op ippon te sterk. Geke van den Berg (-63 kg) werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Gili Sharir uit Israël.

Bij de mannen verloor Yannick van der Kolk in de klasse tot 73 kilogram in de tweede ronde van de Rus Ajoeb Chazjaliev.