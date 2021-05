Manchester United en Villarreal naar finale in Europa League

Manchester United en Villarreal treffen elkaar op 26 mei in de finale van de Europa League. ManUnited verloor in Italië met 3-2 van AS Roma. Na de 6-2-thuiszege, vorige week op Old Trafford, kon de ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer een stootje hebben.

In de andere halve finale had Villarreal het soms benauwd in Londen maar verdedigde het Spaanse team met succes een vorige week verkregen 2-1-voorsprong op Arsenal. Het duel eindigde in 0-0.

Voor Manchester United is het de tweede finale van de Europa League in vier jaar. In 2017 was de ploeg in de eindstrijd te sterk voor Ajax. Villarreal speelde nooit eerder een Europese finale.

Arsenal begon voorzichtig aan het duel, wellicht met in het achterhoofd dat slechts één doelpunt voldoende zou kunnen zijn voor een plaats in de finale. Villarreal bleef eenvoudig overeind, al was Pierre-Emerick Aubameyang halverwege de eerste helft dicht bij een treffer. De spits schoot van dichtbij tegen de paal. Kort voor rust ging aan de andere kant de bal uit een vrije trap van spelmaker Dani Parejo net over.

Nicolas Pépé schoot meteen na rust voorlangs. Het was de aanzet voor een Londens offensief meteen gevolgd door een doelpoging van Emile Smith Rowe. Arsenal-verdediger Rob Holding kopte naast. Een kwartier voor tijd kopte Aubameyang, met zijn laatste krachten na hersteld te zijn van malaria, tegen de binnenkant van de paal. Meteen werd hij vervangen door Alexandre Lacazette, de laatste en vergeefse poging van coach Mikel Arteta het doelpunt te forceren.

Met Donny van de Beek in de basis kwam het in zebrashirts gehulde ManUnited in Rome tot de rust zelden in de problemen. Toen Edinson Cavani er in de 39e minuut ook nog 0-1 van maakte leek het duel in het lege Stadio Olimpico van het laatste restje spanning ontdaan. De Uruguayaanse spits stond net geen buitenspel toen Fred hem inspeelde en hij hard raak schoot.

Na rust dreigde United aan hoogmoed ten onder te gaan. Edin Dzeko maakte in de 57e minuut gelijk. Drie minuten stond het zelfs 2-1 door een doelpunt van Bryan Cristante. Er volgden bijna niet te missen kansen voor Henrikh Mkhitaryan en Pedro. Maar United-doelman David De Gea stond telkens in de weg en zag vervolgens aan de andere kant Cavani raak koppen: 2-2. In de slotfase bezorgde de Pool Nicola Zalewski AS Roma alsnog de winst: 3-2.