Mollema ontspannen op jacht naar dagsucces in Giro

In zijn achttiende grote ronde staat voor Bauke Mollema het klassement niet meer centraal. Twee jaar geleden sloot hij de Giro d’Italia nog af als de nummer 5 van het eindklassement, maar op 34-jarige leeftijd heeft de Groninger van Trek-Segafredo zichzelf nieuwe doelen gesteld. “In de eerste week zal ik het rustiger aan doen dan ik gewend ben. In de twee daaropvolgende weken hoop ik dat er kansen komen om mee te zitten in een ontsnapping”, keek Mollema in Turijn via een videopersconferentie vooruit naar de Giro, die zaterdag begint.

Mollema gaat het routeboek de komende dagen maar eens nauwkeurig bestuderen, kijken waar er kansen liggen. “Als je niet voor het klassement rijdt is je voorbereiding heel anders, niet alleen qua training maar ook qua focus. Ik ben meer relaxed dan wanneer ik klassementsambities zou hebben. Ik heb in training ook minder de focus gelegd op lange inspanningen, de langere klimmen, omdat ik wist dat ik met een ander plan naar ItaliĆ« zou afreizen.”

Wat hij al wel weet is dat zijn kansen later in de Giro liggen. “De laatste week is superzwaar. En we hebben in rit 11 een soort Strade Bianche. Maar elke etappe die ik kan winnen is interessant. Ik weet min of meer wel wat ons te wachten staat. Ik ben in ieder geval heel gemotiveerd en weet dat er meerdere kansen zijn. Ik moet gewoon een paar keer proberen met een groep in de aanval te gaan.”

De vraag is nog hoe goed zijn ploeggenoot Vincenzo Nibali is na zijn trainingsongeval, waarbij hij een pols brak. Mollema: “Als Vincenzo goed is en voor het klassement wil gaan zal ik hem uiteraard helpen. Dat hebben we afgelopen winter al zo afgesproken. Ik heb vandaag drie uur met hem gefietst en hij oogde goed. Natuurlijk was zijn voorbereiding niet ideaal, maar ik denk dat hij ver kan komen.”