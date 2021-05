Rafael Nadal heeft zich opnieuw geplaatst voor de kwartfinales van het masterstoernooi in Madrid. De vijfvoudig winnaar van het tennisevenement in de Spaanse hoofdstad speelde voor het eerst tegen de Australiër Alexei Popyrin. Nadal won de partij met twee keer 6-3.

Hij treft in de strijd om een plek in de halve finales de Duitser Alexander Zverev of de Brit Dan Evans. Nadal won vorige week in Barcelona zijn eerste titel van dit jaar.