Red Bull haalt motorexperts weg bij Mercedes

Formule 1-team Red Bull Racing heeft vijf motorexperts weggehaald bij Mercedes. Twee weken geleden verzekerde het team van Max Verstappen zich al van de diensten van Ben Hodgkinson, die het hoofd van de motorafdeling van Mercedes was.

Red Bull Racing maakte donderdag de komst van Steve Blewett, Omid Mostaghimi, Pip Clode, Anton Mayo en Steve Brodie bekend. Zij moeten onder leiding van Hodgkinson gaan werken aan “toekomstige krachtbronnen waarmee Red Bull kan strijden om wereldkampioenschappen”.

“We weten dat succes alleen kan worden bereikt door het beste en slimste talent binnen te halen, door ze de juiste tools te geven en door de juiste omgeving te creëren waarin ze kunnen gedijen”, aldus teambaas Christian Horner.

“Iedereen die nu is binnengehaald, brengt een schat aan ervaring, expertise en innovativiteit in het Red Bull Powertrains-programma en biedt ons het sterkst mogelijke technische platform voor de toekomst.”

Red Bull maakt vanaf 2022 in eigen beheer gebruik van de motoren van Honda en wil zelf een krachtbron ontwikkelen voor na 2025, als de Formule 1 een nieuwe generatie duurzame hybride motoren introduceert.

De Japanse motorleverancier stopt na dit seizoen in de Formule 1, maar stelt zijn motoren en de technologische kennis nog drie jaar beschikbaar aan Red Bull. De Oostenrijkse renstal heeft speciaal voor het onderhoud en de ontwikkeling van de motoren een technische afdeling geopend op de fabriek in het Engelse Milton Keynes.

Mercedes werd de afgelopen zeven seizoenen wereldkampioen in de Formule 1; zes keer met Lewis Hamilton, één keer met Nico Rosberg. Red Bull was in 2013 voor het laatst de beste renstal ter wereld.