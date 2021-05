Rotterdam en Den Haag willen inwoners inspireren met Tourstart

Met de overhandiging van het bidbook aan Tourdirecteur Christian Prudhomme hebben Rotterdam en Den Haag zich officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van de start van de Tour de France in 2024 of 2025. De twee steden willen de inwoners in de regio inspireren en perspectief bieden met het Grand Départ.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en burgemeester Jan van Zanen van Den Haag gaven het bidbook donderdag gezamenlijk aan de Tourdirecteur. Prudhomme nam het bidbook naar eigen zeggen “verheugd” in ontvangst en zei onder indruk te zijn van de veelomvattende projecten.

Wethouder Sven de Langen van Rotterdam presenteerde de plannen voor drie koersdagen. Daarin is voorzien in een proloog rond de Erasmusbrug, een eerste etappe van Rotterdam naar Den Haag en een derde etappe van Rotterdam naar Valkenburg.

In de plannen voor het Grand Départ zit ook het voornemen voor de Rotterdam Tour, een internationale race voor wielrensters die in 2022 moet plaatsvinden. Ook stelt Rotterdam zich kandidaat voor de aankomst van de Tour Féminin. De stad wil de eerste buitenlandse aankomstplaats worden van de nieuwe rittenkoers voor wielrensters die de Tourorganisator ASO eerder heeft aangekondigd.

Burgemeester Aboutaleb noemt de kans dat Rotterdam het Grand Départ na 2010 voor de tweede keer kan binnenhalen zeer reëel en denkt dat 2025 daarbij een kansrijker moment is dan 2024. Ook Van Zanen, die als burgemeester van Utrecht de Tour de France in 2015 in zijn stad ontving, heeft goede hoop en wijst ook op het persoonlijke vertrouwen dat er bestaat tussen de Tourorganisatie en de twee burgemeesters.