Verstappen: Barcelona is een baan op pure prestaties

Max Verstappen keert de komende dagen terug op het circuit waar hij in 2016 zijn eerste Grote Prijs wist te winnen. Volgens de 23-jarige Nederlander van Red Bull laat Circuit de Barcelona-Catalunya goed zien hoe hij er daadwerkelijk voor staat.

“Dit is ook echt wel een baan op pure prestaties; dus als je een goede auto hebt, ga je op Barcelona ook echt wel hard. We gaan dit weekend wel zien hoe sterk we zijn”, zei de coureur op Verstappen.nl. “We weten in het algemeen wel wat we hier in Barcelona moeten doen om de auto af te stellen. We hebben hier al veel gereden en getest. Maar het is in ieder geval niet echt een baan voor ons.”

Vijf jaar geleden alweer baarde Verstappen opzien met winst van de GP van Spanje. “Uiteindelijk zal ik er niet op terugkijken waar ik bijvoorbeeld de eerste of de honderdste race gewonnen heb. Hopelijk mogen we er heel veel achter elkaar winnen, dat zou het beste zijn”, aldus Verstappen.

Afgelopen weekend werd Verstappen tweede in Portugal en de nummer 2 van het WK klaagde over een gebrek aan grip. “Als we precies wisten waaraan het lag, hadden we het natuurlijk aangepakt. Het is een beetje gissen. Ik denk dat het gebrek aan grip ons niet in het voordeel werkt.”

Vrijdag worden in Barcelona de eerste twee vrije trainingen verreden. De race is zondag om 15.00 uur.