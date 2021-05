Zelfs val houdt Van Vleuten niet af van ritzege in Valencia

Annemiek van Vleuten heeft donderdag op indrukwekkende wijze de eerste etappe van de Wielerweek Valencia gewonnen. Zelfs een val in de slotfase kon niet verhinderen dat de Nederlandse renster van Movistar met een voorsprong van meer dan 2 minuten als eerste de finish bereikte. De rit ging van Barxeta naar Gandía over een afstand van 125 kilometer.

Van Vleuten maakte aanvankelijk deel uit van een kopgroep, maar bleef in de heuvelachtige finale alleen voorop. Op een gegeven moment bedroeg haar voorsprong zelfs meer dan 4 minuten, door de val in een afdaling liep die iets terug. De Spaanse Mavi García finishte op 2.06 als tweede, 15 seconden later won de Noorse Katrine Aalerud de sprint van een groepje waarvan ook de Nederlandse Janneke Ensing deel uitmaakte.

Het was voor Van Vleuten de derde overwinning van het seizoen na eerdere zeges in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

De Setmana Ciclista Valenciana duurt tot en met zondag.