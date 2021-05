Nadal onderuit tegen Zverev bij tennistoernooi in Madrid

Rafael Nadal is uitgeschakeld in de kwartfinales van het masterstoernooi in Madrid. De Spanjaard was niet opgewassen tegen Alexander Zverev. De Duitser was met 6-4 6-4 te sterk.

Nadal won vorige week het graveltoernooi van Barcelona. Hij pakte daar de eerste titel van dit jaar. Hij was op jacht naar zijn zesde overwinning in de Spaanse hoofdstad, maar stuitte op Zverev, die voor de derde keer op rij van Nadal won.

De Duitser neemt het in de halve finales op tegen de Oostenrijker Dominic Thiem, die de Amerikaan John Isner versloeg. Thiem maakt in Madrid zijn rentree na een voetblessure.