Spaanse wielerzege in wielerweek, Van Vleuten behoudt leiding

De Spaanse renster Sandra Alonso heeft de tweede etappe van de Wielerweek Valencia gewonnen. Na een rit over 130 kilometer van Castello de la Plana naar Vila-Real moest een finishfoto uitkomst brengen. Alonso had in de sprint haar wiel net iets eerder over de streep gezet dan haar landgenote Sheyla Gutiérrez, de ploeggenot van Annemiek van Vleuten bij Movistar.

De Nederlandse won donderdag de eerste rit. Vrijdag eindigde ze als 22e en behield de leiding in het algemeen klassement.

De Setmana Ciclista Valenciana duurt tot en met zondag.