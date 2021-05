Verstappen tweede in eerste vrije training GP Spanje

Max Verstappen heeft bij de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Spanje de tweede tijd neergezet. De Nederlander van Red Bull kwam in zijn snelste ronde op het circuit van Catalonië in Barcelona tot 1.18,537. De Fin Valtteri Bottas was in zijn Mercedes een fractie sneller: 1.18,504.

Verstappens Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de negende tijd, met 1.19,349. Lewis Hamilton, de Britse regerend wereldkampioen van Mercedes, zette de derde tijd neer.

De GP van Spanje is de vierde race van het seizoen. Hamilton won de openingsrace in Bahrein, Verstappen was de beste in de GP van Emilia-Romagna en Hamilton was weer de beste in Portugal. In het wereldkampioenschap heeft Hamilton 8 punten meer dan Verstappen.