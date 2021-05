Asgreen wint tijdrit Algarve, Hayter blijft leider ondanks val

De Deense wielrenner Kasper Asgreen heeft de vierde etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. Het was een individuele tijdrit over ruim 20 kilometer met start en finish in Lagoa. De renner van Deceuninck – Quick-Step, dit jaar onder meer winnaar van de Ronde van Vlaanderen, kwam tot een tijd van 23.52 en hield de Portugees Rafael Reis 3 seconden achter zich. De Fransman Benjamin Thomas werd derde.

De Britse klassementsleider Ethan Hayter kwam ten val, maar de renner van Ineos Grenadiers slaagde er toch in de gele leiderstrui te behouden. De 22-jarige Hayter, sinds donderdag leider na winst in een zware bergrit, was toch nog goed voor de negende tijd ruim een minuut achter Asgreen.

Zondag volgt de slotrit door heuvelland van Albufeira naar Malhão over 170 kilometer. Hayter verdedigt een voorsprong van 12 seconden op de Portugees João Rodrigues. Asgreen volgt op 21 seconden van Hayter.