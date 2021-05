BMX’ster Baauw wint eerste wereldbekerwedstrijd

BMX’ster Judy Baauw is het wereldbekerseizoen goed begonnen. Baauw won de eerste manche in Verona door haar landgenote Merel Smulders achter zich te houden. Haar zus Laura Smulders, voormalig wereldkampioen, startte eveneens in de finale maar werd opgehouden door een valpartij.

Bij de mannen was de winst voor de Zwitser Simon Marquart, die voor het eerst een wereldbekerwedstrijd won. De 24-jarige Marquart hield de Fransman Arthur Pilard en de Argentijn Nicolas Torres achter zich. In de finale reden geen Nederlanders.

Zondag volgt er nog een wereldbekermanche in de Noord-Italiaanse stad.