‘GP in Turkije ondanks strenge Britse regels’

De Formule 1 wil de Grote Prijs van Turkije in juni in Istanbul toch door laten gaan. Dat heeft Formule 1-directeur Stefano Domenicali zaterdag in Barcelona tegen Sky TV gezegd.

“We willen de Grand Prix-kalender behouden, het schema niet veranderen en races niet per se uitstellen. Maar we weten nog niet precies hoe we dat moeten doen”, zei Domenicali. Groot-Brittannië heeft echter Turkije op de zogenoemde rode lijst gezet. Dat betekent dat iedereen die vanuit dergelijke landen Groot-Brittannië binnenkomt, op eigen kosten tien dagen in hotelquarantaine moet. Dit zou verstrekkende gevolgen hebben voor een groot aantal Formule 1-raceteams, omdat ze in Engeland zijn gevestigd.

Domenicali ontkende dat de Turkse race naar Mugello of naar de Nürburgring wordt verplaatst. “Ik kan niets bevestigen. We onderzoeken hoe we het programma nu kunnen oplossen en toch het programma voor de Formule 1-races kunnen behouden.”

Dit jaar moet de Grand Prix in Turkije de Canadese race in Montreal vervangen. Vanwege de coronapandemie is daar voor het tweede jaar op rij geen evenement mogelijk.