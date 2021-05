Voor de Letse wielrenner Krists Neilands heeft de Giro d’Italia maar één dag mogen duren. De 26-jarige pechvogel van Israël Start-Up Nation kwam na de individuele tijdrit ten val toen hij zich per fiets naar het rennershotel begaf. Neilands kwam bijzonder ongelukkig terecht en liep een sleutelbeenbreuk op.

Neilands, die de tijdrit als 105e had afgesloten, onderging nog op zaterdag een operatie in een ziekenhuis in Turijn. De Giro gaat daarom zondag verder met nog 183 renners.