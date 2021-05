Onvoorspelbare Giro van start met veel favorieten

Zonder de winnaars van de laatste vier edities, zonder ook klassementstoppers als de Slovenen Primoz Roglic en Tadej Pogacar, begint de 104e editie van de Giro d’Italia zaterdag zonder één uitgesproken favoriet. De Brit Tao Geoghegan Hart was afgelopen najaar de beste in de Italiaanse ronde, maar hij wordt door zijn ploeg naar de Tour de France gestuurd. Ineos Grenadiers mikt in de Giro op Egan Bernal, de Colombiaan die twee jaar geleden de Tour de France won.

Behalve Geoghegan Hart zijn ook Tom Dumoulin, de Brit Chris Froome en de Ecuadoraan Richard Carapaz, respectievelijk winnaars van de Giro in 2017, 2018 en 2019, er om diverse redenen niet bij. Naast Bernal worden de Brit Simon Yates, de onvoorspelbare Spanjaard Mikel Landa, de Duitser Emanuel Buchmann en zelfs de Belg Remco Evenepoel kansen toegedicht. Maar Evenepoel start zaterdag voor het eerst in een koers na zijn zware val in de Ronde van Lombardije afgelopen najaar. Hij zegt zelf “zonder verwachtingen” aan de Giro te beginnen.

Op de openingsdag is er een korte tijdrit in Turijn.