Renner Van Aert herstellende van blindedarmontsteking

Wout van Aert is herstellende van een blindedarmontsteking. Dat heeft de Belgische wielrenner van Jumbo-Visma zaterdag via Twitter gemeld.

“Even letterlijk uit de running”, schrijft Van Aert. “Ik ben herstellende van een blindedarmontsteking, dus helaas geen Wings for Life World Run voor mij. Blik vooruit op de voorbereidingen op de Tour en de Spelen.” Van Aert zou zondag zijn opwachting maken bij Wings for Life World Run, een loopwedstrijd om geld in te zamelen voor onderzoek naar ruggenmergletsels.

Van Aert won de afgelopen maanden de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem. Ook zegevierde hij in twee ritten in de Tirreno-Adriatico. Hij richt zich de komende periode op de Tour de France en Olympische Spelen in Tokio.