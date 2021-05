Taekwondoka Oogink verovert ticket voor Spelen Tokio

Taekwondoka Reshmie Oogink heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Oogink (31) haalde bij het olympisch kwalificatietoernooi in Sofia de finale in de klasse +67 kg en dat was voldoende voor een ticket voor Tokio. Hoewel het in principe om een zogenoemde quotumplaats gaat voor Nederland is het onwaarschijnlijk dat de Nederlandse taekwondobond iemand anders voordraagt.

Oogink, als derde geplaatst, won in Sofia in de kwartfinales met 5-4 van de Noorse Eliza Haugen. In de halve finales was ze met 8-5 ook te sterk voor de Oostenrijkse Marlene Jahl, die als tweede was geplaatst.

De andere Nederlandse deelnemers – Bodine Schoenmakers (-57 kg), Adil Belkadi (-58 kg) en Fahd Zaouia (-68 kg) – slaagden niet in hun missie.

Oogink nam in 2016 al deel aan de Spelen van Rio. Daar reikte ze tot de kwartfinales.