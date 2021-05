Tennisster Sabalenka pakt ten koste van Barty titel in Madrid

Arina Sabalenka heeft het grote WTA-toernooi van Madrid op haar naam geschreven. De 23-jarige tennisster uit Wit-Rusland was in een merkwaarde finale Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, met 6-0 3-6 6-4 de baas. De driesetter duurde slechts een uur en 39 minuten.

De eerste set was binnen 26 minuten afgelopen en Barty won daarin slechts dertien punten. De Australische herpakte zich en nam in de tweede set direct de leiding: 2-0. Na de winst van de tweede set kwam Barty zelfs met 4-3 voor, maar de laatste drie games gingen toch weer naar Sabalenka. De mondiale nummer 7 maakte het af met twee lovegames.

Voor Sabalenka is het de tiende titel uit haar loopbaan. Begin dit jaar was ze ook al de beste in Abu Dhabi.

Eind april troffen Sabalenka en Barty elkaar ook in de finale van het indoorgraveltoernooi van Stuttgart. Toen won Barty (25) nog in drie sets.

Sabalenka is de opvolger van Kiki Bertens, die het toernooi van Madrid in 2019 wist te winnen. Vorig jaar ging het toernooi niet door in verband met het coronavirus.