Tranen Evenepoel bij rentree in wielerpeloton

Voor Remco Evenepoel was het zaterdag in de Giro d’Italia een emotioneel weerzien met het wielerpeloton. “Ik stond met tranen in mijn ogen op het startpodium”, vertelde de jonge Belg, met gevoel voor theater. Evenepoel, het pas 21-jarige talent van Deceuninck – Quick-Step, begon aan zijn eerste koers 266 dagen na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. In de openingstijdrit eindigde hij meteen als zevende.

“Dit had ik niet verwacht”, sprak hij over het resultaat na ruim 8 kilometer fietsen tegen de klok. Evenepoel probeert de verwachtingen in België, waar hij wordt beschouwd als de nieuwe Eddy Merckx, te temperen. In de Giro zegt hij zelfs mogelijk in dienst te rijden van zijn Portugese ploeggenoot João Almeida, zaterdag vierde in de openingsrit. Tot aan zijn val vorig jaar augustus, waarbij hij onder meer een bekkenbreuk opliep, had Evenepoel alle vier de etappekoersen waarin hij was gestart in 2020 gewonnen.

“Het was zwaar om terug te komen. Om dan zo de Giro starten, meteen in de top 10, dat voelt goed”, vertelde hij. “Voor mij was het belangrijkste om gewoon een goede tijdrit te rijden. Ik heb niet aan de winst of de roze trui gedacht. Ik wilde gewoon genieten.”

Op de vraag of er de komende dagen al een aanval op de roze leiderstrui van de Italiaan Filippo Ganna inzit hield Evenepoel zich op de vlakte. “We zijn hier met João en met mij. We zijn twee super goede renners, denk ik, en we deden het vandaag ongelooflijk goed. Als ik me niet vergis, hebben we al 20 seconden voorsprong op enkele favorieten. Dat is een grote kloof, in zo’n korte tijdrit. Nu moeten we zonder problemen door de eerste tien dagen zien te komen en elkaar ondersteunen.”