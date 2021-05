Van Maasakker beëindigt na Spelen hockeyloopbaan

Hockeyster Caia van Maasakker beëindigt komende zomer haar loopbaan. Op de Olympische Spelen in Tokio komt de 32-jarige Van Maasakker voor het laatst in actie voor Oranje.

“Ik ben er wel uit wat ik ga doen: ik ga na dit seizoen stoppen. Dit was het laatste kunstje met SCHC”, zei verdediger Van Maasakker op hockey.nl. Met SCHC werd Van Maasakker zaterdag door Amsterdam uitgeschakeld in de play-offs.

Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen veroverde Van Maasakker met Oranje een gouden plak, vier jaar later in Rio de Janeiro werden de Nederlandse hockeysters tweede. Ook werd ze twee keer wereldkampioen; in 2014 (Den Haag) en 2018 (Londen).