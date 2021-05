Verstappen snelste in laatste vrije training

Max Verstappen heeft zaterdag de snelste tijd neergezet in de laatste vrije training voor de Grote Prijs van Barcelona. In zijn Red Bull kwam hij tot een tijd van 1.17,835.

Hij bleef hiermee de Brit Lewis Hamilton voor, die in zijn Mercedes met 1.18,070 als tweede eindigde. Charles Leclerc in zijn Ferrari werd derde in 1.18,308.

Zaterdagmiddag om 15.00 uur staat voor de autocoureurs de kwalificatietraining op het programma.

De GP van Spanje is de vierde race van het seizoen. Hamilton won de openingsrace in Bahrein, Verstappen was de beste in de GP van Emilia-Romagna en Hamilton was weer de beste in Portugal. In het wereldkampioenschap heeft Hamilton 8 punten meer dan Verstappen.