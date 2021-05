Verstappen start vanaf plek twee in Barcelona

Max Verstappen heeft zich tijdens de kwalificatie van de Grote Prijs van Spanje net niet weten te verzekeren van poleposition. De Red Bull-coureur was in zijn beste ronde slechts 0,036 seconde langzamer dan Lewis Hamilton van Mercedes, die zondag om 15.00 uur voor de honderdste keer in zijn loopbaan vanaf pole start.

“De tweede plek is goed voor ons op dit circuit. Daar kan ik tevreden mee zijn. Hopelijk hebben we zondag een goede race”, zei de 24-jarige Verstappen. Achter hem start Valtteri Bottas, de ploeggenoot van Hamilton, als derde. Charles Leclerc van Ferrari start vanaf de vierde plek. Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez gaat als achtste van start. Pérez spinde tijdens de kwalificatie en kon geen rol van betekenis spelen.

Voor Hamilton is het zijn tweede poleposition van het seizoen. Tijdens de GP van Emilia-Romagna, de tweede race van het seizoen, was hij in de kwalificatie ook de snelste coureur. Verstappen pakte pole bij de eerste race in Bahrein en Valtteri Bottas (GP van Portugal) pakte ook een keer de eerste startplek.

“Deze is voor de mannen en vrouwen in de fabriek, het is een droom om met ze te werken”, zei Hamilton na zijn mijlpaal. “Wie had in 2012 gedacht dat we op honderd poles zouden komen? Het voelt als mijn eerste. Ik ben uitzinnig.”

Verstappen, die de GP van Spanje in 2016 wist te winnen, heeft in de WK-stand 8 punten achterstand op Hamilton.