Wielrenner Groenewegen: uitgekeken naar rentree

Het echte werk moet nog beginnen voor Dylan Groenewegen, maar de wielrenner van Jumbo-Visma was in ieder geval blij weer terug te zijn in het peloton na zijn schorsing van negen maanden. “Het was wel spannend, je moet weer een beetje in het ritme komen, een warming-up doen, het rugnummer opspelden. Het is weer even wennen maar het doet deugd”, zei de Amsterdammer bij de NOS, nadat hij de 8,6 kilometer lange tijdrit waarmee de Giro d’Italia zaterdag van start ging had afgelegd.

Groenewegen zat lang aan de kant omdat door zijn toedoen collega-sprinter Fabio Jakobsen begin augustus in de Ronde van Polen in de hekken was beland en daar zware verwondingen aan had overgehouden. Vorige week werd bekend dat hij in de Giro zou terugkeren, zaterdag was het zover. “Het was een mooie inspanning, maar ook dingen als de parcoursverkenning en de meetings met de ploeg zijn zaken waar ik naar uit heb gekeken. Nu is het zover en ik ben blij dat we met een korte tijdrit beginnen, om er een beetje in te komen. Het is natuurlijk niet echt mijn ding, ik moet dit gewoon goed doorkomen, de benen een beetje op spanning zetten.”

Zondag wordt de eerste massasprint verwacht in deze Giro.