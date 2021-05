Zverev ten koste van Thiem naar finale tennistoernooi Madrid

Alexander Zverev heeft zich ten koste van Dominic Thiem geplaatst voor de eindstrijd van het masterstoernooi van Madrid. Het werd 6-3 6-4 voor de Duitser, die vrijdag Rafael Nadal al had uitgeschakeld.

Zondag neemt Zverev het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Matteo Berrettini en Casper Ruud uit Noorwegen.

In een herhaling van de US Open-finale van vorig jaar had Zverev de zege na een uur en 38 minuten binnen. In de tweede set liet hij de 27-jarige Thiem – de mondiale nummer 4 – van 4-1 nog terugkomen tot 4-3, maar bij 5-4 maakte de nummer 6 van de wereld het op eigen opslag af op zijn tweede wedstrijdpunt.

De 24-jarige Zverev kan zondag zijn vierde masterstitel veroveren en zijn eerste sinds 2018. Drie jaar geleden zegevierde hij in Madrid, in 2017 won hij in Montréal en Rome.

Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, ontbreekt deze week in Madrid.