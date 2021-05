Belg Merlier sprint naar ritwinst in Giro

De Belg Tim Merlier heeft de tweede etappe van de Ronde van Italië gewonnen, een overwegend vlakke rit van Stupinigi naar Novara over 179 kilometer. De sprinter van Alpecin-Fenix was de beste in de massasprint voor de Italianen Giacomo Nizzolo en Elia Viviani. Dylan Groenewegen, terug na een schorsing van negen maanden, passeerde als vierde de finish.

De leiderstrui bleef in handen van de Italiaan Filippo Ganna. De renner van Ineos Grenadiers had zaterdag met overmacht de openingstijdrit gewonnen. Maandag is er een lastige rit van Biella naar Canale over 190 kilometer met onderweg drie heuvels die meetellen voor de bergprijs.

Voor de 28-jarige Belg was het de dertiende zege, de vierde in 2021. In maart won hij binnen zeventien dagen Le Samyn, de GP Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic. “Ik ben dolgelukkig”, zei Merlier na zijn eerste ritzege in een grote ronde. “Ik wist dat er een rotonde lag kort voor de finish. Daar moest ik in een goede positie zitten. Dat lukte, daarna heb ik alleen maar gedacht: sneller, sneller. Ik begon de sprint van ver en het klopte allemaal.”

Het peloton was vroeg in de middag vertrokken na een minuut stilte voor de precies tien jaar geleden overleden Wouter Weylandt. De Belgische coureur overleed aan de gevolgen van een val in de Giro. Eenmaal op weg kozen drie Italianen de aanval: Filippo Tagliani, Umberto Marengo en Vincenzo Albanese. De laatste moest 80 kilometer voor de streep zijn medevluchters laten lopen na materiaalpech.

Het peloton controleerde, met name de ploegen Jumbo-Visma (Groenewegen) en Lotto Soudal van de Australische sprinter Caleb Ewan. Met nog ruim 25 kilometer te gaan was het ook voor het overgebleven duo vooraan voorbij. Bij de tussensprint om bonificatieseconden meldde zich naast Ganna (3 seconden) ook Remco Evenepoel, die 2 seconden pakte. De jonge Belg klom naar de vierde plaats in het algemeen klassement, op 20 seconden van Ganna en gelijk met zijn ploeggenoot João Almeida, met wie hij vooralsnog het kopmanschap bij Deceuninck – Quick-Step deelt. De naaste belagers van Ganna zijn diens landgenoot Edoardo Affini en de Noor Tobias Foss, beiden van Jumbo-Visma.