Gemengde gevoelens bij Groenewegen na vierde plek in Giro

Wielrenner Dylan Groenewegen, terug van een langdurige schorsing, hield gemengde gevoelens over aan zijn vierde plek in de tweede etappe van de Ronde van Italië. “Ik moet tevreden zijn na negen maanden afwezigheid”, gaf de sprinter van Jumbo-Visma na afloop toe. “Maar ik ben een winnaar en wil altijd meer, dus ik ben wel een beetje teleurgesteld.”

Groenewegen hield in de finale even zijn benen stil en dat kostte hem de derde plaats. “Klopt”, zei hij. “Derde was nog fijner geweest, maar goed. De benen voelen goed aan, dus ik kijk uit naar de volgende sprint.”

In de slotfase ging het er nogal nerveus aan toe, mede ook doordat het parcours vrij technisch was. “Je neemt altijd risico’s in zo’n sprint, en ja, het was hectisch, maar op zo’n moment zit je in een ‘tunnel’ en beweeg je gewoon mee met het peloton. Ik heb in de eerste plaats genoten vandaag en ben blij dat ik opnieuw in het peloton zit. Angst was er alleszins niet, nu gaan we gewoon verder en blijf ik hard werken voor die zege.”

Het vertrouwen van de ploeg was er ook. “De ploeg reed heel sterk”, oordeelde Groenewegen. “Dit is mijn eerste keer met David Dekker en Edoardo Affini. Dat is even wennen, maar door hen zat ik heel goed geplaatst. De sprint zelf lukte aardig en beter dan verwacht. Ik had misschien eerder moeten aangaan of iets minder lang moeten aarzelen, maar dat gevoel moet ik weer terugkrijgen en het zelfvertrouwen ook om nog die volgende stap te zetten.”