Hamilton prijst strategie van het team na zege in GP Spanje

Lewis Hamilton was na zijn zege in de GP van Spanje vol lof over de strategie van zijn team Mercedes. Die stuurde de Britse wereldkampioen voor de tweede keer naar binnen om op versere banden vervolgens een succesvolle inhaalrace op de Red Bull van Max Verstappen te openen.

“Ik was aan het jagen en ik zat er zo dicht op dat ik twijfelde of ik naar binnen moest gaan of het team moest negeren en buiten zou blijven”, zei Hamilton over het moment dat het team hem naar binnen riep voor nieuwe banden. “Het was een gok, maar een geweldige strategie van het team. Er is veel vertrouwen tussen ons. Het was best ver om vervolgens van terug te komen, nog 22 seconden, maar zodra ik de snelheid had, wist ik dat ik hem kon inhalen.”

Volgens Hamilton, die zijn 98e Grand Prix-zege boekte, was het vooraf altijd de bedoeling om twee keer te stoppen. “Daarvoor hadden we twee setjes medium-banden. Hoewel een één-stop-strategie in potentie beter lijkt weet ik uit ervaring hier dat het heel moeilijk is om dat tot het einde vol te houden.”