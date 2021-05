Minuut stilte voor overleden Weylandt voor start Girorit

De tweede rit van de Giro is zondag van start gegaan met een minuut stilte ter nagedachtenis aan Wouter Weylandt. De Belgische renner overleed precies tien jaar geleden op 26-jarige leeftijd tijdens een etappe in de Ronde van Italië.

Weylandt kwam om het leven op 9 mei 2011 na een valpartij in de afdaling van de Passo del Bocco, op 25 km van de aankomst in de derde etappe. Hij reed destijds met rugnummer 108. Dit nummer wordt sinds zijn dood niet meer uitgedeeld in de Giro.

De tweede rit in de Ronde van Italië gaat van Stupinigi naar Novara.