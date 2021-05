Tennisser Zverev wint toernooi van Madrid voor tweede keer

Alexander Zverev heeft voor de tweede keer in zijn carrière het masterstoernooi van Madrid gewonnen. De 24-jarige Duitser versloeg in de finale van het Spaanse graveltoernooi de Italiaan Matteo Berrettini in drie sets: 6-7 (8) 6-4 6-3.

De Duitse nummer 6 van de wereld won het toernooi eerder in 2018 door de Oostenrijker Dominic Thiem in de finale te verslaan. Zverev klopte Thiem zaterdag met 6-3 6-4 en haalde zo de finale. In de kwartfinale had hij ook gravelspecialist en vijfvoudig winnaar Rafael Nadal al uitgeschakeld.