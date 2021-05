Van der Poel zevende in eerste wereldbeker mountainbike

Mathieu van der Poel is bij zijn eerste optreden op de mountainbike in een wereldbekerwedstrijd sinds augustus 2019 als zevende geëindigd. De Nederlander van Alpecin-Fenix moest op het klimparcours in het Duitse Albstadt een bliksemstart bekopen met een terugval, maar reed daarna toch nog enigszins naar voren. Om de zege in de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen streed Van der Poel niet mee. De Fransman Victor Koretzky won de wedstrijd, voor de Zwitsers Nino Schurter en Mathias Flückiger.

Van der Poel mikt als mountainbiker op het goud tijdens de Olympische Spelen komende zomer. Met de wedstrijd in Albstadt en die van Nové Mesto na Morave volgende week heeft hij slechts twee kansen om punten te vergaren die hem een goede startpositie in Tokio moeten bezorgen.

Vrijdag won Van der Poel in Albstadt wel de shorttrackrace, het voorafje bij een wereldbekerwedstrijd.