Verstappen kan Hamilton niet voorblijven in GP Spanje

Max Verstappen is er niet in geslaagd voor de tweede keer in zijn carrière de GP van Spanje te winnen. De Red Bull-coureur reed een groot deel van de race aan de leiding, maar moest in de slotfase toezien hoe hij werd gepasseerd door Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Op oude banden kon Verstappen de Britse wereldkampioen niet van zich afhouden en finishte als tweede.

Achter Hamilton, die zijn 98e GP-zege boekte, en Verstappen eindigde de Finse Mercedes-coureur Valtteri Bottas als derde. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez werd achter Ferrari-coureur Charles Leclerc vijfde.

Het gat tussen Hamilton en Verstappen bedraagt nu 14 punten, omdat de Red Bull-coureur een extra punt pakte door de snelste ronde neer te zetten. Hamilton staat na vier races op 94 punten, Verstappen op 80.

Verstappen startte vanaf de tweede positie naast Hamilton, maar wist de Brit na een goede start in de eerste bocht uit te remmen en pakte de leiding. Het lukte de Red Bull echter niet om weg te lopen bij de Mercedes. Na de eerste serie pitstops had de Limburger een iets grotere voorsprong, maar Hamilton reed het gat op de gele medium-banden snel weer dicht.

De Mercedes-coureur koos vervolgens voor een aanvallende strategie door nogmaals nieuwe medium-banden te halen. Verstappen en de teamleiding konden er niet met een snelle pitstop op reageren omdat Bottas dan aan de leiding kwam, maar ze voelden de bui wel al hangen. “Het is net als in Hongarije”, zeiden ze tegen elkaar over de boordradio. In de GP van Hongarije in 2019 passeerde Hamilton Verstappen ook in de slotfase op versere banden.

Op de betere banden hengelde de Brit Verstappen, die doorreed op zijn tweede set banden, ronde voor ronde binnen. Met nog zes ronden te gaan zat de wereldkampioen aan de staart van de Red Bull en passeerde hem. Verstappen ging vervolgens naar binnen om op nieuwe banden nog de snelste ronde neer te zetten en zo nog een extra WK-punt te pakken.

Vijf jaar geleden pakte Verstappen zijn eerste zege in de Formule 1 in Barcelona. Zijn totaal blijft staan op elf gewonnen races. Bij de Grote Prijs van Spanje waren duizend Formule 1-fans welkom. Leden van het Catalaanse circuit in Barcelona mochten de race vanaf de hoofdtribune volgen.